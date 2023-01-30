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В России заявили о переброске дополнительных сил к украинской границе: куда именно

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Понедельник 30 января 2023 13:36
В России заявили о переброске дополнительных сил к украинской границе: куда именно Фото: в России заявили о переброске дополнительных сил к украинской границе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России заявили, что в ближайшее время в Курскую область прибудет дополнительный контингент военных якобы "для выполнения задач по защите границы".

Об этом заявил нубернатор Курской области Роман Старовойт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По его словам, военные будут "выполнять задачи по защите границы и обеспечивать безопасность региона".

"Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области", - заявил Старовойт.

Ранее в СНБО заявили, что после "наступления" оккупантов в Запорожской области, российские пропагандисты решили не сбавлять оборотов и рассказали о "наступлении" и на Харьковском направлении. Но там отметили, что это не больше, чем фейк.

Также аналитики ISW отмечали, что РФ может провести несколько этапов наступательных операций. Эти этапы, скорее всего, потребуют от шести до 12 месяцев, однако маловероятно, что оккупанты смогут удержать позиции.

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