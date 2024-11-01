В России заявили о падении дрона на нефтебазу

Россияне заявили, что якобы дрон упал на нефтебазу в ночь на 1 ноября. Это произошло в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ставропольского края Владимира Владимирова в Telegram.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.

По словам чиновника, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

При этом в сети публиковали видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы. Однако позже российские Telegram-каналы удалили видео.

Следует добавить, Министерство обороны РФ заявляет, что ночью российская ПВО "обезвредила" 83 дрона. Из них 36 - над Курской областью, 20 - над Брянской, 12 - в Крыму, 8 - над Воронежской, 4 - над Орловской, 3 - над Белгородской.

Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние до Светлограда от границы с Украиной составляет около 600 км.

скриншот google.com/maps