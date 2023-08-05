В России заявили о якобы поражении танкера в Керченском проливе

Сообщается, что торговое судно недавно пришло из Турции и было пришвартовано неподалеку от Крымского моста.

По данным росСМИ, в результате взрыва у танкера повреждено машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения.

Спасатели выдвинулись из Новороссийска в Керченский пролив

В ТАСС со ссылкой на источники в Морском спасательном подцентре Тамани заявили, что группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива.

Танкер "Сиг" попал под санкции США

Танкер "Сиг" в 2019 году был включен в санкцинные списки США из-за поставок топлива в Сирию. На момент введения санкций судно принадлежало судоходной компании "Транспетрочарт".

Санкции связаны с поставками в Сирию авиационного топлива. В Минфине США утверждали, что в группа компаний разработала схему поставок авиационного керосина группировке российских войск в Сирии.

Аналитики с компании Lloyd's List Intelligence отмечали, что уже после полномасштабного вторжения РФ танкер регулярно совершал плавания с акватории Азовского и Черного морей к берегам Сирии, большую часть времени передвигаясь с выключенными трасподерами.

Атака морских дронов 4 августа

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийск в РФ. Сначала взрывы прогремели около часа ночи в районе Южной Озеровки. Позже серия взрывов произошла в Мысхако.

Минобороны России признало атаку, однако, как всегда, заявило о ее "отражении". Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым кораблем

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Согласно спутниковым кадрам, российским оккупантам все же удалось дотянуть до порта пораженный дронами корабль "Оленегорский горняк".