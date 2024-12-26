В России заявили о налете дронов на военный аэродром "Балтимор"

Утром 25 декабря российское Министерство обороны заявило, что якобы противовоздушная перехватила 59 беспилотников. При этом 26 дронов якобы уничтожили над Белгородской областью, 23 - над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем.

Как отмечает российское издание, вчера дроны пытались ударить по военному аэродрому "Балтимор" в Воронеже, над которым якобы сбили несколько дронов.

ASTRA отмечает, что обломки беспилотников якобы упали на гараж в Воронеже, в результате чего он сгорел. А в селе Новогремячье сбитый беспилотник повредил крышу жилого дома.

"Пострадавших нет, аэродром не поврежден", - пишет издание.

Военный аэродром "Балтимор" находится в Воронеже, примерно в 175 км от Украины. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34, которые россияне используют для ударов КАБами.