В России заявили о возможности восстановления "Северных потоков"

Возможности для восстановления "Северных потоков" будут найдены. Целесообразность их ремонта зависит от рентабельности и планов их дальнейшего использования.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", - заявил Новак.

Напомним, 27 сентября стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи заявили, что они зафиксировали в районе утечек несколько взрывов.

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