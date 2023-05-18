В России заявили об атаке еще двух беспилотников в Курской области

РосСМИ заявили, что дрон-камикадзе якобы попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области, при этом добавив, что его полет сорвали пограничники.

"Утром 18 мая БПЛА попытался снести вышку сотовой связи около деревни Внезапное Кореневского района. Военные сумели его посадить, а атака в итоге провалилась", - говорится в сообщении.

При этом россияне заявили, что сегодня якобы была совершена вторая попытка атаковать Курскую область дроном.

"Российские пограничники посадили украинский дрон-камикадзе на минное поле с помощью электронного ружья", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что беспилотник заметили возле села Гордеевка в 500 метрах от границы РФ через 5 минут после предыдущей атаки.

"В итоге дрон сначала посадили, а затем уничтожили", - добавили росСМИ.

Напомним, ранее Россия заявила, что в Калужской области упал и взорвался неизвестный дрон. Обломки беспилотника якобы рухнули на трассу "Московское большое кольцо".

Также недавно губернатор Белгородской области РФ заявил о "работе ПВО" и утверждал, что причиной был "украинский беспилотник".

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