Как пишут российские паблики, украинские силы якобы "запустили три дрона-камикадзе" по аэродроме.

Россияне традиционно отчитываются, что все беспилотники якобы "были уничтожены". Однако обломки упали на территории аэродрома и там вспыхнул пожар. В результате чего "загорелась трава", потерь среди техники и личного состава нет.

Взрывы в России

В последнее время взрывы на территории России становятся регулярными. Да, вчера ночью было громко в Курске. Местные жители, также якобы слышали автоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

А 25 августа взрывы раздавались одновременно в Курской, Калужской и Тульской областях России.