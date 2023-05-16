В России заявили об "атаке" здания ФСБ в Курской области, пятеро пограничников ранены

По данным ASTRA, атака произошла в 23 часа 15 мая. Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в посёлке Глушково Курской области.

"В Глушковскую ЦРБ госпитализированы 5 пограничников", - говорится в сообщении.

Известно, что у пострадавших российских пограничников зафиксированы осколочные ранения в живот, шею, лицо и бедро.

Как пишет Baza, якобы с БПЛА было сброшено 3 боеприпаса.

Как сообщалось, ранее росСМИ заявили, что в Курской области якобы обнаружили дрон с надписью "Слава Украине".

Кроме того, недавно в Ростовской области России заявили, что обнаружили неизвестный "трехметровый дрон".