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В России заявили об атаке на аэродром в Брянской области, поврежден Ан-124

Фото: в России заявили об атаке на аэродром в Брянской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Брянской области заявили о ночной атаке беспилотников на военный аэродром. В этом россияне обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая", - говорится в сообщении.

По данным россиян, якобы в "атаке" участвовало 5 БПЛА. Из них 2 были уничтожены из стрелкового оружия, а еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

Указано, что в результате этого небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124. Россияне утверждают, что он "не эксплуатировался".

Информации о пострадавших тоже нет.

Напомним, 1 мая в Брянской области подорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.

Добавим, после чего на следующий день в Брянской области РФ снова подорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

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