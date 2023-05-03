В России заявили об атаке на аэродром в Брянской области, поврежден Ан-124

"Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая", - говорится в сообщении.

По данным россиян, якобы в "атаке" участвовало 5 БПЛА. Из них 2 были уничтожены из стрелкового оружия, а еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

Указано, что в результате этого небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124. Россияне утверждают, что он "не эксплуатировался".

Информации о пострадавших тоже нет.

Напомним, 1 мая в Брянской области подорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.

Добавим, после чего на следующий день в Брянской области РФ снова подорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

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