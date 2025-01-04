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В России заявили об атаке на аэродром "Балтимор" в Воронеже

Фото: аэродром "Балтимор" в России атаковали дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военный аэродром в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Речь идет об аэродроме "Балтимор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Издание, ссылаясь на экстренные службы Воронежской области, пишет, что аэродром "Балтимор" 2 января атаковали по меньшей мере пять дронов. Все беспилотники якобы были сбиты.

Astra также отмечает, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. В сети сообщали о взрывах в регионе.

Местный губернатор заявил, что в Воронеже и пригороде якобы было ликвидировано не менее пяти беспилотников. По его словам, в Воронеже якобы упали несколько беспилотников на территорию жилых домов.

скриншот google.com/maps

 

Предыдущие атаки

Военный аэродром "Балтимор" расположен в российском Воронеже. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34.

Стоит отметить, что "Балтимор" находится примерно в 175 км от Украины.

В конце декабря российские СМИ сообщали о налете дронов на аэродром "Балтимор" в российском Воронеже.

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Российская ФедерацияВоронежАтака дронов