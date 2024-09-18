В России запустили реестр электронных повесток, но работает он не везде и со сбоями

В России был запущен сайт реестра электронных повесток. Но он работает только в нескольких регионах и в работе фиксируют проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Отмечается, что сайт Реестрповесток.рф в тестовом режиме был запущен в трех регионах - Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл.
Местные СМИ писали, что сайт реестра должен заработать 15 сентября. Но в первые дни были неизвестные сбои, поэтому сайт не открывался. Портал стал доступен 18 сентября.
Проверить наличие повесток могут жители тестовых регионов, у которых есть подтвержденная учетная запись на российском государственном портале "Госуслуги". В реестре военного учета, среди прочего, должны отражаться сведения о повестках в военкомат. Повестка будет считаться врученной через семь дней с даты размещения в реестре.
Призывнику будут закрывать выезд с территории России после доставки повестки. Если в течение 20 суток призывник не придет в военкомат, к нему будут применяться другие ограничения, например, запрет зарегистрироваться как предприниматель и на выдачу кредитов.
В России официально не объявляли новую волну мобилизации. Тем не менее, кремлевский режим набирает в оккупационные войска новобранцев. В частности, в регионах действует рекрутинг для контрактников. Также привлекаются иностранцы.
Также недавно российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил количество армии РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Это на 1,5 млн больше, чем было до этого.
Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, почему диктатор решил увеличить численность армии РФ.
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