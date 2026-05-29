Главная » Новости » Война в Украине

У РФ заканчиваются деньги на войну? Минфин идет на крайние меры

10:33 29.05.2026 Пт
3 мин
Сколько денег не хватает РФ?
aimg Елена Чупровская
У РФ заканчиваются деньги на войну? Минфин идет на крайние меры Фото: Россия тратит на войну больше бюджета - дефицит бьет рекорд с начала вторжения (Getty Images)
Россия в этом году потратит на войну на 28 миллиардов долларов больше, чем планировала. Бюджетный дефицит уже бьет рекорды, а Минфин начал просить правительство заморозить расходы по всем остальным направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Министр финансов России Антон Силуанов еще в феврале обратился к правительству с просьбой заморозить запланированные расходы во многих сферах. Причина - растущие военные расходы, которых не хватает даже при рекордном финансировании обороны.

В этом году на армию и безопасность выделено 16,84 триллиона рублей - это почти 40% всего госбюджета России, или 238 миллиардов долларов. Но даже этого не хватает.

Дефицит бьет рекорды

Россия планировала завершить 2026 год с дефицитом бюджета в 3,8 триллиона рублей. Но уже за первые четыре месяца текущего года он достиг 5,9 триллиона рублей - 2,5% ВВП.

Это самый большой дефицит с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале Минфин оценил дополнительный провал из-за военных расходов в 2 триллиона рублей. При "негативном сценарии" он может вырасти до 4 триллионов рублей и оставаться на таком уровне в 2027-2028 годах.

Заморозка и сокращение

В письме в Кабмин Силуанов попросил заморозить расходы на 2,9 триллиона рублей в этом году. К 2028 году эта сумма, по расчетам министерства, может вырасти до 7,1 триллиона рублей.

Еще в январе ведомство отдельно просило госструктуры сократить несущественные расходы на 10% - чтобы сдержать рост дефицита. Оборонные и социальные расходы при этом не трогали.

Что говорят экономисты

"Экономика находится не в лучшем состоянии, но она стабильна. Однако бюджет остается главной темой - в СМИ, в заявлениях центрального банка и в закулисных переговорах", - заявила экономист София Донец.

"Люди изучают бюджет, чтобы понять: кто следующий? Будет ли возможность снизить тарифы, и какие налоги будут повышены в следующий раз? Когда они придут за нами?"

Бывшая сотрудница Центробанка России Александра Прокопенко считает, что письмо Силуанова однозначно свидетельствует о приоритетах Кремля.

"Министерству финансов нужны деньги на войну, поэтому, что бы ни произошло, сокращаются не расходы на оборону и безопасность, а закупки, субсидии корпорациям и финансирование государственных учреждений", - сказала Прокопенко.

Тем временем Великобритания заблокировала криптовалютные схемы, через которые Россия ежегодно прокручивала 90 миллиардов долларов - половину своего военного бюджета. Под санкции попали шесть финансовых платформ и четыре физических лица, причастные к обходу ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, темпы наступления российских войск в 2026 году резко упали по сравнению с прошлым годом - с начала года армия РФ захватила лишь 104 квадратных километра против 1619 за тот же период в 2025-м. При этом командование, по данным ISW, рисует главе Кремля искаженную картину успехов на фронте.

