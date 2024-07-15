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В России запретили своим военным пользоваться краденой техникой из-за страха отслеживания

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупационные войска запретили своим солдатам пользоваться награбленными телефонами из-за опасений слежки.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Как отметили в ЦНС, такие действия указывают на широкое распространение мародерства на оккупированных украинских территориях. Из-за массовости этого явления военное руководство запретило использовать ворованные телефоны. Одна из причин – это страх быть отслеженными.

Вместе с тем враг не запрещает своим военным мародерить жилье местных, а запрещает пользоваться этой техникой. Подавляющее большинство краденой техники россиянами продается потом на местных радиорынках.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов на оккупированных территориях Украины

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