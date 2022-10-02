В России заблокировали SoundCloud из-за военных "фейков"

Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).

Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".

По данным "Медиазоны", претензии касались аккаунтов русской службы "Радио Свобода", ВВС, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.

При этом россияне отмечают, что приложение SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.