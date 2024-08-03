В России арестовали еще одного командира оккупантов из-за неудач на фронте, - ISW

В России арестовали командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Аналитики полагают, что это связано с неудачами на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя начальника тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Московского военного округа (МВО) полковника Дмитрия Пешкова", - говорится в отчете.
Аналитики, со ссылкой на российские СМИ пишут, что правоохранители задержали и обвинили Пешкова в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат, в чем он не признал себя виновным.
"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - добавляют в ISW.
Как указывается в документе, подразделения 144-й мотострелковой дивизии вели наступательные действия в районе Терны - Невское Луганской области и недавно потеряли часть территории из-за контратак ВСУ в этом районе.
Около недели назад в России был арестован еще один бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Против него открыли дело из-за коррупции.
Ранее в ГУР рассказывали, что разведчики помогли задержать за подозрение в коррупции заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Кроме того, Кремль проводит зачистки в оборонной промышленности. С начала войны против Украины усиливаются репрессии против тех, кто "недостаточно политически защищен".
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