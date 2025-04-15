В России впервые посадили военного за "добровольную сдачу в плен"

Военного Романа Иванишина признали виновным по статьям о сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен, а также дезертирстве. В частности он был лишен воинского звания младший сержант.

Во время дебатов обвинитель просил назначить Иванишину 16 лет лишения свободы. Защита, в свою очередь, просила оправдать оккупанта, заявляя, что преступления, которые ему инкриминируются - не доказаны. Иванишин не признал вины.

Согласно данным "Радио Свободы", Иванишин ранее работал горным мастером и попал в армию по мобилизации. Служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Донецкой области и попал в плен к украинским бойцам 10 июня 2023-го. На видеозаписи, которая распространялась после попадания в плен, Иванишин призывал других оккупантов бежать из своих частей и в целом выступал против войны. В январе же 2024-го его обменяли вместе с другими 248 российскими военными, после чего он оказался под следствием.

Российский "Коммерсант" добавляет, что это первое известное уголовное дело о добровольной сдаче в плен ВСУ, по которому был вынесен приговор. Соответствующая статья была добавлена в российский Уголовный кодекс еще в 2022-м, вскоре после начала полномасштабной войны.