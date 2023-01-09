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В России упал самолет с 12 людьми: есть погибшие

Иллюстративное фото: в России упал самолет с 12 людьми (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Ненецком автономном округе России из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находилось 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета находились 12 человек - 2 члена экипажа и 10 пассажиров. На место следует наземная группировка на снегоходах, а также на вертолете.

В экстренных службах сообщили, что самолет следовал из Учкара в Нариман. Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО. По предварительным данным, погибли два человека. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в октябре в российском Иркутске самолет упал на двухэтажный дом, оба пилота погибли.

Ранее на жилой дом в Ейска упал российский самолет. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек.

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