В России устроили "суд" над 22 украинскими военнопленными, - AP

По информации издания, россияне устроили судилище над бойцами "Азова". Речь идет о 22 украинских военнопленных.

Страна-агрессор цинично обвиняет украинских защитников в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

"В случае признания их виновными "азовцам" грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения", - сообщило издание.

В AP также добавляют, что из 24 человек, которым были предъявлены так называемые "обвинения", двоих обменяли на российских военнопленных.

При этом из оставшихся 22 военнопленных, представших перед "судом", восемь - женщины, которые, как пишет издание, работали поварами в полку "Азов".

Пленные из "Азовстали"

Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысячи украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".

Впрочем, они получили приказ оставить прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторые из них уже удалось освободить. В частности, 5 украинских командиров по договоренностям находятся в Турции. Также часть украинских военнослужащих вернулась домой.

Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО. Теперь, как видим, страна-агрессор устраивает судилище на своей территории.

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