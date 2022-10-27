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В России военнообязанный прибег к интересному методу спастись от мобилизации

Фото: военнообязанный в РФ объявил голодовку и вернулся домой (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России все больше военнообязанных отказываются от мобилизации. Также набирает обороты выезд мужчин за границу всеми возможными способами, лишь бы не попасть на войну в Украине. От охранников к чиновникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиазона.

При этом к разному роду отговоркам от мобилизации прибегают как обычные охранники, так и чиновники. Есть даже очень непривычные случаи протеста.

Так, 20-летний фрезеровщик из Москвы Антон Гнедовец две недели держал голодовку, протестуя против мобилизации. Его способ подействовал - он, все же вернулся домой.

Антон работал в МГТУ имени Баумана, а, несмотря на бронь, его мобилизовали в начале октября.

Гнедовец говорит, что офицеры устрашали тех, кто отказывался служить, угрожали тюрьмой и отправить их на передовую. А сам он пошел на радикальный жест - отказался одевать военную форму и подчиняться старшим по званию. Его пригрозили "отправить на передовую и там расстрелять", и он объявил голодовку.

Как пишет издание, в результате руководство части так и не смогло решить, что делать с Гнедовцем.

"Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю кровать и сказали: "Лежи, деградируй. Сдохнешь - напишем, что ты, мол, самоубийца", - вспоминает он.

В это время его мать писала жалобы в военную прокуратуру и министерство обороны, ежедневно ходила в военкомат, пытаясь вернуть сына домой.

В результате 19 октября Антон Гнедовец получил ходатайство по военкомату, согласно которому ему необходимо было вернуться в Москву, в объединенный военный комиссариат Бабушкинского района. Фрезеровщик вызвал такси и уехал домой.

Примеру Гнедовца последовали еще несколько мобилизованных, которые в ответ на свой протест столкнулись с насилием. Сам Антон вспоминает об угнетающей атмосфере в части: антисанитария, плохая подготовка, отсутствие снаряжения.

Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

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