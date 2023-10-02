России не хватает средств ПВО: вынуждены перебрасывать с Дальнего Востока, - ГУР

Он отметил, что даже несмотря на то, что россияне могут перекидывать ПВО, удары по военным предприятиям на территории страны-агрессора свидетельствуют о том, что у захватчиков не хватает средств.

По словам Юсова, для защиты своей территории РФ вынуждена перекидывать системы с других направлений, в частности с Дальнего Востока.

Спикер также заявил, что военно-политическому руководству России стоит задуматься, что им важнее - распределять системы ПВО на временно оккупированных территориях или прикрывать свою.

Атаки по территории России

В последнее время украинские бойцы все чаще совершают атаки на военные объекты в России и на оккупированных территориях.

В частности, 1 октября дроны атаковали Смоленский авиазавод по производству ракет Х-59. В результате атаки повреждено производство на предприятии и нарушен выпуск оружия.

Под обстрелы в России также попадают аэродромы. Например, в конце августа был атакован аэродром в Пскове, где были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

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