России не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине, - британская разведка

Как отмечается в сводке, появились объявления о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, в недавно созданном Ленинградском военном округе.

"Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, России почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержания там боевой мощи.

"Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению вооруженных сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Проблемы с формированием новых сил

Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.

Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек. Подробнее о численности оккупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин, - в материале РБК-Украина.