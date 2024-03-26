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России не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине, - британская разведка

Фото: Россия набирает солдат, чтобы затем отправить их в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия после создания Ленинградского военного округа набирает солдат. Не исключено, что они также будут отправлены на войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, появились объявления о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, в недавно созданном Ленинградском военном округе.

"Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, России почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержания там боевой мощи.

"Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению вооруженных сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Проблемы с формированием новых сил

Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.

Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек. Подробнее о численности оккупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин, - в материале РБК-Украина.

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