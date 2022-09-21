В России исключили переговоры с Украиной после "референдума" на Донбассе

"Речь о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "подвижная хунта в Киеве" заявили о том, что они не готовы к переговорам", - говорит Слуцкий.

Следует отметить, что эти заявления со стороны российских чиновников звучат, мягко говоря, смешно. Потому что еще раньше на Банковой предупреждали, после "референдумов" РФ сведет на нет возможность мирных переговоров с Украиной.

При этом и президент Владимир Зеленский заявлял, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют для Российской Федерации возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.

Напомним, что 24-27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.