В России придумали циничное объяснение обстрелов морских портов Украины

Заместитель представителя миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна обстреливает порты Украины из-за того, что там хранится вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

По его словам, Украина якобы за период действия "зернового соглашения" под прикрытием черноморской инициативы накопила значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.

Якобы именно это является причиной, по которой Россия уже несколько дней наносит ракетные удары по югу Украины.

Оккупанты обстреливают Одесскую область

Напомним, за последнюю неделю Россия усилила обстрелы юга Украины. Это произошло на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

В частности, оккупанты несколько ночей подряд атакуют Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. Так, сегодня Россия ракетами "Калибр" попала в терминалы с зерном. Было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия объявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом Кремль и так несколько месяцев не обеспечивал стабильную работу "зернового коридора". Он блокировал проверки кораблей и обстреливал зерновые терминалы одесских портов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" в трехстороннем формате.

Вместе с тем Минобороны РФ пригрозило, что любые корабли, следующие к черноморским портам, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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