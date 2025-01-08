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В России придумали новый фейк о Зеленском

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В России тиражируют новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Якобы он купил виллу на "Острове миллиардеров", но это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Как отмечают в Центре, информация о якобы покупке президентом Украины Владимиром Зеленским "виллы с подземным бункером" за 17 млн евро, которая располагается на "острове миллиардеров" Сен-Бартельми не более, чем очередной фейк российских пропагандистов.

"Сообщается, что вилла якобы была куплена кипрской компанией Aldorante LTD, однако никаких подтверждений или доказательств этой информации нет", - констатируют в ЦПД.

в России придумали новый фейк о Зеленском (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Там подчеркивают, что распространяемая "новость" также не содержит никаких официальных документов или первоисточников.

"Остров миллиардеров" Сен-Бартельми

Остров Сен-Бартелеми или "Остров миллиардеров" - заморская территория Франции, к которой относится остров Сен-Бартельми и ряд близлежащих островов Карибского моря. Образована 22 февраля 2007 года. Ранее входила в состав заморского департамента Гваделупа. Административный центр - Густавия.

Остров был открыт в 1493 году Христофором Колумбом, который назвал его в честь своего брата Бартоломео.

Остров Сен-Бартелеми или "Остров миллиардеров" (wikipedia.org)

Фейки о Зеленском

Подобные фейки о президенте Украины Владимире Зеленском распространяются российской пропагандой не впервые.

Например, в августе россияне распространяли информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области.

Как объясняют в ЦПД, их главная цель - дискредитировать украинского президента.

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