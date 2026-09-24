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В России сразу после "выборов" запланировали повысить налоги для войны

20:22 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В России сразу после "выборов" запланировали повысить налоги для войны Фото: власти РФ готовят повышение налогов для финансирования войны (Getty Images)
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Россия готовит новое повышение налогов на 2027-2029 годы, чтобы профинансировать военные расходы в условиях растущего дефицита бюджета и ухудшения состояния экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В проекте нового бюджета оборону и безопасность определили ключевым стратегическим приоритетом. В 2027 году доходы российского бюджета планируют на уровне 43,3 трлн рублей (509,4 млрд долларов), тогда как расходы составят 48,8 трлн рублей (578,2 млрд долларов).

Поэтому дефицит бюджета вырастет до 2,2% ВВП, что почти вдвое превышает предыдущий трехлетний прогноз в 1,2%.

Кого коснутся новые налоги

Для покрытия финансовой дыры Минфин РФ предлагает поднять налоги на сверхдоходы металлургических и химических компаний, а также увеличить сборы с трансграничной электронной торговли.

Кроме того, власти страны-агрессора планируют увеличить налоги на пассивные доходы граждан, в том числе на инвестиции в ценные бумаги, продажу имущества и проценты по депозитам. По оценкам российских чиновников, это решение коснется около 4 млн человек.

Ухудшение прогнозов для экономики

Увеличение налогового давления происходит на фоне ухудшающихся прогнозов для российской экономики. Промышленное производство в 2026 может сократиться на 0,2%, что станет первым падением с пандемийного 2020 года.

В то же время, инвестиции в основной капитал могут упасть на 5,4% вместо ранее прогнозируемых 1,5%. Это станет самым большим сокращением со времен экономического кризиса 2015 года.

Прогноз инфляции на 2026 год также был повышен с 5,2% до 6,8%. Корректировка произошла после ударов по российским НПЗ, которые повлекли за собой дефицит топлива и рост цен.

Напомним, федеральный бюджет России направил на войну против Украины в первом полугодии 2026 года новую рекордную сумму. Этот бюджет составил 10,687 трлн рублей (125,7 млрд долларов).

По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия увеличились еще на 30% или 2,46 трлн рублей (29,15 млрд долларов).

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