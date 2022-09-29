Из России от мобилизации сбежало больше людей, чем воюет на фронте, - британская разведка

За семь дней после того, как президент Путин объявил о "частичной мобилизации", произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные. В сочетании с теми резервистами, которых мобилизуют, внутреннее экономическое воздействие сокращения доступности рабочей силы и ускорения "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным, отмечают в Минобороны Британии.