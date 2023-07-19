С тех пор, как суды начали публиковать весенние приговоры, стало очевидно, что основной категорией осужденных за побег со службы стали именно мобилизованные.

Как пишет издание, сейчас суды выносят по 100 приговоров в неделю. В частности, с октября 2022 года в России самовольное оставление части наказывают как за преступление, совершенное в период мобилизации. После массового призыва россиян на фронт "военные" статьи Уголовного кодекса дополнительно усилили.

Фото: в России вдвое возросло количество мобилизованных беглецов из армии, - СМИ (zona.media)

Отмечается, что суды со своей стороны публикуют тексты далеко не всех приговоров. Обычно они появляются на сайтах спустя недели или даже месяцы после вынесения приговора.

Мобилизация в России

Осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на фоне многотысячных потерь в войне против Украины. Как отметили позже в Минобороны Украины, оккупантам удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без подготовки и с плохим оснащением.

В разведке Эстонии также рассказали, что Россия может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок.