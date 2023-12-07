RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России грузовой самолет загорелся во время взлета (видео)

Фото: в России грузовой самолет загорелся во время взлета (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет загорелся во время взлета в Улан-Удэ (Россия). Грузовой Ту-204 должен біл отправиться в китайский Чжанчжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Грузовой самолет авиакомпании "Аэростар" должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу. Однако, через несколько минут после взлета, у борта Ту-204 загорелся левый двигатель", - говорится в сообщении.

Пилоты доложили в аэропорт, после чего сбросили топливо и начали посадку.

"Все службы аэропорта были приведены в готовность. В итоге борт благополучно приземлился в 8:30 по местному времени. Пострадавших нет", - утверждает Baza.

Проблемы с самолетами у РФ

В России постоянно происходят ЧП с участием авиации. В частности, у самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем из-за санкций. Пилоты жалуются на отказы навигационных баз данных.

Добавим, что запрет на поставки запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России коснулся даже авиационной краски. Авиакомпаниям РФ приходится ждать краску по 3-4 месяца.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация