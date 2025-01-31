В России поражен один из крупнейших НПЗ, который перерабатывал 14 млн тонн нефти в год, - ЦПД

"Был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из крупнейших в РФ", - написал Коваленко.

Он также уточнил, что проектная мощность переработки на НПЗ составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Это делает его шестым по величине НПЗ в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

Что предшествовало

Сегодня ночью россияне пожаловались на взрывы в Волгоградской области. Звуки взрывов, пролетов дронов и стрельбы, были слышны примерно около 3 часов ночи по местному времени.

Местные жители заявляли, что якобы неизвестные дроны атаковали НПЗ в Красноармейском районе, однако также была информация об атаке НПЗ "Лукойла", который расположен непосредственно в Волгограде.