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В России поражен один из крупнейших НПЗ, который перерабатывал 14 млн тонн нефти в год, - ЦПД

Иллюстративное фото: в России поражен один из крупнейших НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на пятницу, 31 января, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской области был атакован. НПЗ находит в Волгоградской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Telegram.

"Был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из крупнейших в РФ", - написал Коваленко.

Он также уточнил, что проектная мощность переработки на НПЗ составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Это делает его шестым по величине НПЗ в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

Что предшествовало

Сегодня ночью россияне пожаловались на взрывы в Волгоградской области. Звуки взрывов, пролетов дронов и стрельбы, были слышны примерно около 3 часов ночи по местному времени.

Местные жители заявляли, что якобы неизвестные дроны атаковали НПЗ в Красноармейском районе, однако также была информация об атаке НПЗ "Лукойла", который расположен непосредственно в Волгограде.

Другие атаки на территории России

Напомним, в ночь на 29 января украинские воины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области России. В результате атаки там возник серьезный пожар.

А вот 30 января, в Брянской области могла быть атакована распределительная станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба".

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