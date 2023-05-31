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В России утверждают, что сбили у границы с Украиной британский дрон

Фото: в России заявили, что сбили под Курском британский дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что якобы сбили дрон британского производства в приграничной с Украиной Курской области. Пропагандисты традиционно обвиняют ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Как утверждают росСМИ, российские пограничники якобы сбили беспилотник Malloy Aeronautics T150.

"Этот БПЛА впервые залетел в приграничный регион России. Раньше его использовали только на передовой", - пишут россияне.

При этом СМИ уверяют, что на беспилотнике якобы была прикреплена мина, а на корпусе установлен "ретранслятор для управления в случае потери основного канала связи".

Следует отметить, что Британия еще в начале полномасштабного вторжения объявила, что передаст Украине грузовые беспилотники Malloy Aeronautics T150. Они предназначены для доставки на линию фронта груза, но не для атак.

Фото: в России заявили, что сбили под Курском британский дрон (t.me/shot_shot)

Дроны в России

В последнее время россияне стали все чаще жаловаться на дроны. Сначала беспилотники якобы атаковали пограничные населенные пункты, но сейчас дроны начали залетать вглубь России.

Россияне заявляют об "атаки дронов" на нефтеперерабатывающие заводы, предприятия, другие объекты и даже Кремль. Более того, вчера дроны атаковали элитную Рублевку в Подмосковье.

Детальнее об атаке дронов на Москву и кто может за ней стоять - в материале РБК-Украина.

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дрониКурская областьРоссийская Федерация