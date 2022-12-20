В России наблюдается значительная нехватка боеприпасов, - Госдеп США
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.
"Есть много вещей, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал он.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.
Также мы писали, что в России разделились мнения относительно того, следует ли начинать новое наступление в войне против Украины.
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