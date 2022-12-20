ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России наблюдается значительная нехватка боеприпасов, - Госдеп США

Новина українською →
США, Вторник 20 декабря 2022 18:30
В России наблюдается значительная нехватка боеприпасов, - Госдеп США Фото: в России наблюдается значительная нехватка боеприпасов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть много вещей, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

Также мы писали, что в России разделились мнения относительно того, следует ли начинать новое наступление в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах