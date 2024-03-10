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В России вспыхнул сильный пожар вблизи петербургского аэропорта

Иллюстративное фото: в Петербурге загорелся большой пожар (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В российском Петербурге вспыхнул сильный пожар в ангаре вблизи аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Фонтанка".

Инцидент произошел на территории промзоны на Волхонском шоссе, которое проходит мимо питерского аэропорта "Пулково". Огнем охвачен ангар, а площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Предварительно в результате пожара пострадали двое россиян. Они госпитализированы.

Инциденты на территории РФ

Напомним, в ночь на воскресенье взрыв произошел на газопроводе в российском Ханты-Мансийском автономном округе. После взрыва там разразился сильный пожар. Пожар был достаточно мощный, зарево и столб дыма якобы были видны "за несколько километров".

Также сегодня россияне сообщали о пожаре на нефтебазе в Курске. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявлял, что причиной пожара якобы послужила атака дрона.

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