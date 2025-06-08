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В России жалуются на атаку дронов: под Москвой закрывали аэропорты

Фото: россияне жалуются на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Минобороны России заявило об отражении атаки дронов над российскими регионами. Ночью аэропорты вблизи Москвы закрывали на взлет и вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Как заявляли в Росавиации, ограничения вводили в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Калуга". Только утром, около 7 часов, ограничения на работу этих аэропортов были сняты.

В российском Минобороны также отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник. О том, сколько беспилотников было в целом, и сколько из них достигли целей, в российском министерстве умолчали.

Атака дронов на Россию

Напомним, ночью дроны атаковали российскую Тульскую область. В Новомосковске прогремели взрывы, после которых начался пожар на химическом предприятии "Азот".

Позже губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку дронов на завод "Азот", но заявил, что пожар ликвидировали. В результате пожара якобы пострадали два человека.

Это уже вторая атака дронов на российский завод "Азот" за две недели. Завод производит химические вещества, которые могут использоваться в военных целях.

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