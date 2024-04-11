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В России жалуются на "атаку дрона" и пожар в Липецкой области

Иллюстративное фото: в Липецкой области РФ заявили о пожаре из-за "падения дрона" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Липецкой области (Российская Федерация) в ночь на 11 апреля объявляли об угрозе атаки беспилотников в регионе, а также якобы о падении какого-то дрона и пожаре в недостроенной больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

По словам российского чиновника, инцидент произошел этой ночью в селе Доброе (Добровский округ). Он утверждает, что произошло падение БПЛА на здание недостроенной центральной районной больницы, в частности, на терапевтический корпус.

В результате возникло возгорание на площади 4 "квадратов", и огонь уже потушили.

"Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет", - рассказывает губернатор.

Он добавил, что на месте находятся оперативные службы. Кроме того, написал чиновник, в регионе сохраняется "желтый уровень опасности".

Также он обнародовал фото с места.

Губернатор Липецкой области рассказал о падении дрона и пожаре в недостроенном здании больницы ночью 11 апреля (фото: t.me/igor_artamonov48)

Атаки дронов на территории РФ

Напомним, в последнее время под атакой в России все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых. Также в этот же день дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Недавно также сообщалось, что 5 апреля беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, производящий взрывчатку. А 9 апреля стало известно, что ночью беспилотники якобы атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

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