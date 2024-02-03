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В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, - ГУР

Фото: командир Ту-95 РФ Стегачев расстрелян в Энгельсе (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95. Им оказался майор Олег Стегачев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора Олега Сергеевича Стегачева", - говорится в сообщении.

 

По данным разведчиков, указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987).

"Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет - уточняем", - добавляют в ГУР.

Обстрелы РФ по Украине с использованием Ту-95

Россия постоянно использует Ту-95 для атак по Украине, используя бомбардировщики для запуска крылатых ракет. Из открытых источников известно, что к 2021 году у России было 60 самолетов Ту-95МС. Хотя, по данным Defense Express, реальное количество этих стратегических бомбардировщиков РФ значительно меньше.

Россия с первого дня полномасштабного вторжения использовала Ту-95МС для ударов по Украине, в частности, по западным областям Украины. Удары этими бомбардировщиками возобновились минувшей осенью и зимой, а также летом 2023 года. С 21 сентября 2023 года оккупанты держали паузу и не применяли эти самолеты. Но 8 декабря 2023 года из района Энгельса Саратовской области РФ семь самолетов Ту-95МС выпустили 19 ракет типа Х-101/Х-555. Их направили на Киев и Днепропетровскую область.

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