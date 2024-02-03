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В Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, - ГУР

Фото: командир Ту-95 РФ Стегачьов розстріляний в Енгельсі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95. Ним виявився майор Олег Стегачов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Олега Сергійовича Стегачова", - йдеться в повідомленні.

 

За даними розвідників, вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987).

"Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Внаслідок атаки Олег Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюємо", - додають в ГУР.

Обстріли РФ по Україні з використанням Ту-95

Росія постійно використовує Ту-95 для атак по Україні, застосовуючи бомбардувальники для запуску крилатих ракет. З відкритих джерел відомо, що до 2021 року Росія мала 60 літаків Ту-95МС. Хоча, за даними Defense Express, реальна кількість цих стратегічних бомбардувальників РФ значно менша.

Росія з першого дня повномасштабного вторгнення використала Ту-95МС для ударів по Україні, зокрема, у західних областях України. Удари цими бомбардувальниками відновилися минулої осені та взимку, а також влітку 2023 року. З 21 вересня 2023 року окупанти тримали паузу і не застосовували ці літаки. Але 8 грудня 2023 року з району Енгельса Саратовської області РФ сім літаків Ту-95МС випустили 19 ракет типу Х-101/Х-555. Їх направили на Київ та Дніпропетровську область.

Нагадаємо, раніше в Росії відкрито визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня 2022 року.

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