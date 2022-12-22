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В России развернули целый бизнес на "зубах дракона": СМИ узнали схему

Фото: в России развернули целый бизнес на "зубах дракона" (knoxblogs.com)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты во всю строят на захваченных территориях Украины и в приграничных районах РФ линии "зубов дракона" - противотанковых бетонных укреплений в виде пирамид. И хотя их эффективность сомнительна, это не мешает предпринимателям "делать бизнес" на "ноу-хау" Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

Так, на российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". И, как пишет издание, объявления публикуют реальные производители.

В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

При этом, бизнес готов поставлять пирамидки в любой приграничный российский регион. А вот с оккупированными территориями Украины сложнее.

"Туда боятся ездить дальнобойщики, так как в машины могут попасть снаряды. В итоге доставка пирамидок туда обходится минимум в два-три раза дороже, чем в российские регионы", - отмечают авторы.

Кроме того, как рассказывают производители, на поставках в Украину экономят - например, берут бетон похуже.

"Никто не пойдет проверять. Они в поле высыпали и уехали. Делают ради галочки", - объясняет журналистам один из поставщиков "зубов дракона".

Как сообщалось, Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины. Это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

В частности, в начале декабря впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.

Также всего за несколько дней новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные в октябре на юге позволили оккупантов организованно отступить из Херсона. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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