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В России разбился истребитель МиГ-31. Он может быть носителем ракет "Кинжал"

Фото: в России разбился истребитель МиГ-31 (defence-blog.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Приморском крае РФ разбился военный самолет МиГ-31. Экипаж истребителя успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс.

"МиГ-31 разбился в Приморье. Экипаж катапультировался, летчики живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность", - пишет издание, ссылаясь на Минобороны РФ.

Примечательно, что РФ понесла уже более десяти небоевых потерь военной авиации с начала февраля 2022 года.

Отметим, что российский Миг-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность.

"Кинжал" считается глубокой модернизацией одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 для комплекса "Искандер" в авиационной версии - то есть для запуска из самолетов.

Ракетный комплекс создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 - Миг-31К.

Напомним, что вчера наблюдатели сообщили о том, что Россия выводит свои истребители МиГ-31К с "Кинжалами" из Беларуси и направляет их на аэродром в Нижегородскую область. Впрочем, разбился ли это один из тех самолетов ,не неизвестно.

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