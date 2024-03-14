В России разбился вертолет Ми-8, есть погибший и раненые

Инцидент произошел в Северо-Эвенском районе у Кварцевой горы Магаданской области. Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова - Омсукчан.

Отмечается, что на борту судна, принадлежавшего "Дальереченск Авиа", находились 17 рабочих-вахтовиков и 3 члена экипажа. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы, передает "Магаданская правда".

Как пишет Telegram-канал "Магадан. ЧП" со ссылкой на Министерство транспорта региона, вертолет совершил "жесткую посадку".

Пока точно не известно, что именно привело к падению вертолета. Среди версий, рассматриваемых представителями МЧС РФ, есть техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Также появилась информация, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километрах полета. По данным Telegram-канала Mash, вертолет попал в "снежный заряд", в результате чего отказал двигатель.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о том, что на место аварии направлена спасательная группа и медики "для помощи и эвакуации пострадавших".

Предполагаемое место падения вертолета Ми-8 в Магаданской области РФ (фото: t.me/nosovlive_ru)

Катастрофы и поломки авиации РФ

Напомним, на днях, а именно 12 марта, в России упал военно-транспортный самолет Ил-76 в Иваново. На борту находилось 15 человек, и все они погибли. В Минобороны РФ тогда заявили, что произошел пожар одного из двигателей во время взлета самолета и он потерпел крушение в Ивановской области во время взлета для выполнения планового полета.

В сети было обнародовано видео, на котором у Ил-76 во время полета отваливается двигатель. Позже также в СМИ были опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа.

Днем ранее, 11 марта, стало известно, что в РФ военно-транспортный российский самолет Ан-12 пригласил аварийную посадку на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с шасси.