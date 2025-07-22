Падение военного самолета в Бангладеше: количество погибших и пострадавших возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Причины падения самолета

Согласно данным Вооруженных сил Бангладеша, авиакатастрофа произошла из-за механических неисправностей после взлета тренировочного самолета, который выполнял учебное задание.

Самолет F-7 вылетел с авиабазы ВВС в столице Дакка около 10:00 по киевскому времени и уже вскоре упал в районе Уттара. Пилот, который тоже погиб в авиакатастрофе, пытался направить самолет в менее населенную местность города.

Сколько жертв

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых около 17 детей.

Также известно о том, что по меньшей мере 170 человек получили ранения. Большинство пострадавших, как сообщил один из местных врачей, дети в возрасте от 10 до 15 лет. Многие из них получили ожоги от авиационного топлива.

В больницу были доставлены более 50 человек, многие из них находятся в критическом состоянии.