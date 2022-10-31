В России прекратили мобилизацию: что известно

"По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что "в соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены".

Как пишет "Медуза", военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме.

"В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - пишет издание.