В России прекратили мобилизацию: что известно

Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
"По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
В заявлении утверждается, что "в соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены".
Как пишет "Медуза", военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме.
"В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - пишет издание.
Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.
При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.
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