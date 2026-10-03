Россия хочет признать главу ФИДЕ экстремистом из-за помощи Украине

Среди возможных оснований издание называет финансирование Тимуром Турловым и Freedom Holding помощи Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Что говорят в Freedom Holding

"Генпрокуратура подала гражданский иск к холдингу и ряду других компаний. Мы пока не понимаем сути этого иска и его обоснованности. Будем изучать этот вопрос. Не видим никаких существенных рисков для деятельности холдинга. Активов в России у нас нет, сам холдинг не ведет деятельность в РФ", - сообщили в компании.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и усиления санкционных рисков Freedom Holding решила отделить российские активы от зарубежного бизнеса. Покупателем российского бизнеса стал Максим Повалишин.

В октябре 2022 года стороны объявили о сделке по продаже ему 100% российской инвестиционной компании и банка примерно за 140 млн долларов. После завершения сделки российские структуры сменили названия на "Цифра банк" и "Цифра брокер".

Отметим, что по информации казахстанских СМИ, которые приводят данные документа, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Турлов пожертвовал Украине 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи. Еще 3 млн долларов Украина получила от Freedom Holding Corp.

Добавим, что иск Генпрокуратуры РФ стал публичным через несколько дней после избрания Тимура Турлова президентом Международной шахматной федерации. Он занял эту должность 26 сентября.

Во втором туре Турлов набрал 110 голосов против 85 у Вадима Розенштейна и сменил на посту представителя России Аркадия Дворковича.

Вскоре после этого вице-президентом ФИДЕ стал советник президента Украины Михаил Подоляк.