В России сообщают о стрельбе в ТЦ под Москвой: много погибших

В торговом центре "Крокус сити Холл" под Москвой сегодня вечером, 22 марта, началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, ASTRA и мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам очевидцев несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия.
Позже Telegram-каналы написали о по меньшей мере 35 человек пострадали во время стрельбы в ТЦ.
Также стало известно, что в результате стрельбы могли погибнуть 12 человек. Торговый центр загорелся, над ним видны клубы черного дыма.
Российские Telegram-каналы пишут, что в 14 зал "Крокус сити Холл" ворвались от 3 до 10 человек с автоматами и открыли огонь на поражение.
В зале началась паника и на данный момент предварительно 15 погибших. Точно подтверждена смерть одного охранника, который пытался остановить нападавших.
Сообщают, что несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные не могут начать тушение огня и спасение людей, поскольку ожидают спецназ.
Фото: Пожар в ТЦ (t.me/bazabazon)
По предварительным данным, более 100 человек заблокированы огнем в здании "Крокус сити Холл".
Около 20:16 в сети появилась информация о возможной гибели 40 людей. Не менее 100 могли получить ранения.
Мэр Москвы написал, что сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла "ужасная трагедия".
Он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.
В феврале в метро Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще пятеро ранены.
До этого неизвестные устроили стрельбу возле железнодорожной станции в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Инцидент произошел во время празднования выигрыша Суперкубка командой по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" и спровоцировал панику среди присутствующих фанатов.
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