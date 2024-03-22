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В России сообщают о стрельбе в ТЦ под Москвой: много погибших

Архивное фото: В России сообщают о стрельбе в ТЦ под Москвой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В торговом центре "Крокус сити Холл" под Москвой сегодня вечером, 22 марта, началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, ASTRA и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам очевидцев несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. 

Позже Telegram-каналы написали о по меньшей мере 35 человек пострадали во время стрельбы в ТЦ.

Также стало известно, что в результате стрельбы могли погибнуть 12 человек. Торговый центр загорелся, над ним видны клубы черного дыма.

Погибших может быть больше

Российские Telegram-каналы пишут, что в 14 зал "Крокус сити Холл" ворвались от 3 до 10 человек с автоматами и открыли огонь на поражение. 

В зале началась паника и на данный момент предварительно 15 погибших. Точно подтверждена смерть одного охранника, который пытался остановить нападавших.

Пожар не могут начать тушить

Сообщают, что несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные не могут начать тушение огня и спасение людей, поскольку ожидают спецназ.

Фото: Пожар в ТЦ (t.me/bazabazon)

По предварительным данным, более 100 человек заблокированы огнем в здании "Крокус сити Холл".

Около 20:16 в сети появилась информация о возможной гибели 40 людей. Не менее 100 могли получить ранения.

Реакция на стрельбу

Мэр Москвы написал, что сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла "ужасная трагедия". 

Он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.

Стрельба в других странах

В феврале в метро Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще пятеро ранены.

До этого неизвестные устроили стрельбу возле железнодорожной станции в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Инцидент произошел во время празднования выигрыша Суперкубка командой по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" и спровоцировал панику среди присутствующих фанатов.

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