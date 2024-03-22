В Росії повідомляють про стрілянину в ТЦ під Москвою: багато загиблих

За словами очевидців кілька людей відкрили стрілянину з автоматичної зброї.

Пізніше Telegram-канали написали про щонайменше 35 людей постраждали під час стрілянини в ТЦ.

Також стало відомо, що внаслідок стрілянини могли загинути 12 осіб. Торговий центр загорівся, над ним видно клуби чорного диму.

Загиблих може бути більше

Російські Telegram-канали пишуть, що в 14 зал "Крокус сіті Хол" увірвалися від 3 до 10 осіб з автоматами і відкрили вогонь на ураження.

У залі почалася паніка і наразі попередньо 15 загиблих. Точно підтверджено смерть одного охоронця, який намагався зупинити нападників.

Пожежу не можуть почати гасити

Повідомляють, що кілька людей виявилися відрізані вогнем. Пожежники не можуть розпочати гасіння вогню і порятунок людей, оскільки очікують на спецпідрозділи.

Фото: Пожежа в ТЦ (t.me/bazabazon)

За попередніми даними, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі "Крокус сіті Хол".

Близько 20:16 у мережі з'явилася інформація про можливу загибель 40 людей. Щонайменше 100 могли отримати поранення.

Реакція на стрілянину

Мер Москви написав, що сьогодні в ТЦ "Крокус-Сіті" сталася "жахлива трагедія".

Він дав розпорядження надати всю необхідну допомогу всім, хто постраждав під час того, що сталося.

Також губернатор Московської області Андрій Воробйов виїхав на місце події. ФСБ Росії повідомила, що силові відомства вживають необхідних заходів у зв'язку зі стріляниною в ТЦ.

Пізніше Собянін прийняв рішення про відміну цих вихідних у Москві всіх спортивних, культурних та інших масових заходів.

Російські ЗМІ звернули увагу, що федеральні телеканали РФ не переривають своїх прямих ефірів, незважаючи на стрілянину в ТЦ.

Захід у ТЦ

Місцеві ЗМІ пишуть, що у "Крокус сіті Холл" сьогодні було заплановано концерт гурту "Пікнік". Однак перед його початком до торгового центру увірвалися невідомі у камуфляжній формі та масках.

Концертний директор гурту повідомив, що музиканти не постраждали.

Нападники могли втекти

Telegram-канали пишуть, що чотирьом можливо злочинцям вдалося втекти з місця злочину.

Співробітники ДПС почали перекривати дороги в районі ТЦ, ведеться розшук чотирьох чоловіків у камуфльованому одязі, які могли втекти з місця злочину.

Тим часом спецпідрозділи пішли на штурм "Крокус сіті Холл".

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