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В России заметили неизвестный БПЛА над одним из московских аэропортов

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Вторник 14 марта 2023 14:40
В России заметили неизвестный БПЛА над одним из московских аэропортов Фото: в России заметили неизвестный БПЛА над одним из московских аэропортов (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Неизвестный беспилотник был замечен в небе над московским аэропортом "Внуково". БПЛА пролетал возле взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Mash.

"По нашим данным, квадрокоптер двигался со стороны поселка Московский - летал возле взлетно-посадочной полосы. Это могло привести к задержке десятка рейсов", - пишет российское интернет-издание.

Отмечается, что сотрудники аэропорта сообщили о БПЛА в полицию.

Пока никаких официальных комментариев на этот счет нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Белгородской области заявили о работе ПВО. Губернатор Вячеслава Гладкова сообщил об уничтожении БПЛА и разрушениях в результате его падения.

Между тем также заявили о якобы сбитии украинского беспилотника над Брянской областью. Утверждают, что дрон пытался атаковать химический завод.

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