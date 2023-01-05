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В России начали принимать меры по недопущению выезда призывников из страны, - Генштаб

Фото: в России начали принимать меры по недопущению выезда призывников из страны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия, на фоне возможной новой волны мобилизации, начала бороться с массовым выездом мужчин за границу. Не исключено, что враг запретит пересечение границы для призывников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба.

"Военно-политическое руководство российской федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам из-за планов Кремля объявить новую волну мобилизации.

По словам президента Владимира Зеленского, путинский режим готов бросить все и всех, чтобы перевернуть ход войны.

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