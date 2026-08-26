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В России начали публично угрожать Японии из-за Курил

13:09 26.08.2026 Ср
2 мин
Конфликт между Москвой и Токио снова обостряется
aimg Юлия Капитонова
Фото: Вячеслав Володин (Getty Images)

Японии следует помнить о наличии в России ядерного оружия.

С такой угрозой выступил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Российский чиновник начал выдумывать, что Токио прибегает к конфронтационной риторике из-за территориальных претензий на Курильские острова.

На этом фоне он снова повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что Курилы "являются неотъемлемой частью РФ".

Кроме того, Володин с бравадой призвал Японию вспомнить свою историю.

"Пусть вспомнят времена, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерное государство, которым является Россия, победить невозможно", - цинично пригрозил глава Госдумы РФ.

Напомним, новое обострение в отношениях между Россией и Японией произошло 13 августа.

Именно тогда глава Кремля Владимир Путин впервые за 26 лет своего правления посетил Курильские острова, в том числе остров Итуруп.

На фоне последних событий Токио выразил Москве решительный протест.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Итуруп, а также Кунашир, Шикотан и Хабомай являются "исконной территорией Японии", а поездку российского президента назвала "совершенно неприемлемой".

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Российская ФедерацияЯпонияЯдерное оружиеКурильские острова