В России подтвердили гибель минимум 197 летчиков на войне против Украины

На войне против Украины погибли минимум 197 российских летчиков. Наибольшие потери фиксируют среди российских мотострелков и Воздушно-десантных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.
Оппозиционные российские журналисты установили имена 36 325 оккупантов, погибших во время вторжения России в Украину. Эти данные гораздо меньше официальной информации Генштаба ВСУ, поскольку журналисты устанавливают поименный список.
Как отмечает издание, в последнее время фиксируется гибель большего количества профессиональных военных РФ, участвовавших в боях с начала полномасштабной войны против Украины.
Также с июня по конец октября российская сторона потеряла более 370 офицеров, включая 2 генералов.
Интересно, что среди так называемых российских элитных войск больше всего потерь понесли Воздушно-десантные войска РФ, на втором месте - морская пехота, третье - "Росгвардия".
Кроме того, удалось точно подтвердить, что на войне погибли по меньшей мере 197 российских летчиков.
Российские потери на войне
Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и других средств войны.
Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 309 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 800 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.
Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.
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