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В России подорвали военного преступника, который пытал украинских пленных

21:07 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В России подорвали военного преступника, который пытал украинских пленных Фото: Ликвидирован еще один российский преступник (@istories_media)
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В Новомосковске Тульской области РФ подорвали автомобиль, в котором находился россиянин Роман Сиромятников. Известно, что этот военный преступник пытал украинцев, которые находились в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал "Важные истории".

Инцидент произошел 2 октября недалеко от дома Сиромятникова. Предварительно, взрывчатку могли установить под днищем автомобиля со стороны водителя. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и автомобили с номерами Министерства обороны РФ.

Сиромятников ранее работал в российской пенитенциарной системе, а с 2023 года участвовал в войне против Украины. Он, в частности, служил в составе 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ на Северском направлении в Донецкой области и участвовал в обороне Курской области. В конце ноября 2024 года он вернулся в Тульскую область на лечение.

В сентябре 2025 года Офис генерального прокурора Украины сообщил Сиромятникову о подозрении в пытках украинских военнопленных в исправительной колонии №1 Тульской области. По данным украинского следствия, в 2022 году он работал в этом учреждении.

Украинские правоохранители считают, что Сиромятников мог быть причастен к пыткам не менее 50 украинских военнопленных. По версии следствия, во время утренних и вечерних проверок пленных избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками, а также применяли электрошокеры.

Кроме того, следователи утверждают, что к телам пленных подсоединяли контакты полевого телефона ТА-57, после чего через них пропускали электрический ток. Именно эти обвинения стали основанием для объявления Сиромятникову о подозрении в Украине.

Напомним, недавно командующий СБС "Мадяр" показал видео ликвидации российского генерала Груниса.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему генерал Грунис был настолько важен для армии РФ и Путина.

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