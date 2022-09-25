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В России под мобилизацию могут подпасть студенты, - СМИ

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Москва, Воскресенье 25 сентября 2022 15:31
В России под мобилизацию могут подпасть студенты, - СМИ Фото: мобилизация в России может коснуться студентов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Студенты частных ВУЗов в России могут подпасть под недавно объявленную мобилизацию. Министерство образования и науки РФ готовит разъяснение по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. Пока что в указе президента написано, что (имеют отсрочку от призыва – ред.) студенты только государственных образовательных организаций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 21 сентября в России была объявлена мобилизация. Также добавим, что в России уже несколько губернаторов подвергли критике мобилизацию, также в ряде регионов ее противники начали выходить на протесты.

В частности, сегодня обороты набирал бунт в Дагестане, где полиция применяет стрельбу, чтобы разогнать митингующих.

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